A legendás rockzenekar tagjai már jó ideje szivárogtatnak a közösségi médiában, olykor még rádiós műsorvezetőknek is küldenek „másnak szerettem volna” sms-t. És végre hivatalosan is bejelentették, hogy újra összeállnak, és új lemez is lesz.

Az öt évvel ezelőtti felállásról van szó, 2016-tól uganis a Guns n'Roses-es Axl Rose ugrott be Brian Johnson helyett, miután kiderült, hogy az énekesnek nagymértékű halláskárosodása van Az AC/DC új projektje PWR UP címmel fut, és láss csodát, Brian Johnsonnal tolják újra, aki negyven évvel ezelőtt, Bon Scott halála után csatlakozott a zenekarhoz. Az ausztrál banda a klasszikus ötösben lép színpadra. A dobokat Phil Rudd fogja pergetni, a basszusgitárnál Cliff Williamst láthatjuk, hallhatjuk, és nyilván kacsázni fog Angus Young is, meg visszahívták Stevie Young-ot is. Ő Angus Young és a 2017-ben elhunyt Malcolm Young unokaöccse,

A hírek szerint az együttes (amelyben 63 évesen a legfiatalabb Stevie Young) még egy utolsó zenei anyagot készít. A stúdiómunkálatok már be is fejeződtek, de a koronavírus-járvány eddig megakadályozta, hogy az anyag megjelenjen.