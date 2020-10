Szurdi Miklóst a legtöbben sikeres sorozatairól ismerik, pedig jelentős színház rendezői és színészi múlttal is rendelkezik. Több vidéki színház tagja volt, dolgozott a Mafilmnek és nem utolsó sorban a Magyar Televíziónak is, sőt, színházigazgató is volt Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban. A legismertebb hozzá köthető sorozatok a 80-as végén és a 90-es évek elején szórakoztatták a nézőket és nagyon népszerűek. Ilyen volt például: Linda, Angyalbőrben, Família Kft., Privátkopó vagy az Éretlenek. Több évtizedes jelentős munkásságát 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével ismerték el.Október 2-án lett 70 éves.