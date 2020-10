LeBron James kétségtelenül napjaink és az elmúlt bő másfél évtized legjobb kosarasa. Sokan odáig merészkednek, hogy Michael Jordant is letaszíthatja a kosárlabda trónjáról, ami bár valószínűleg sosem fog bekövetkezni, az biztos, hogy a valaha volt legnagyobbak között van már most. Hihetetlen testfelépítése mellett a játékintelligenciája is páratlan. Utóbbiról osztott meg egy történetet a "The Old Man and the Three" podcastben DeMar DeRozan, aki jelenleg a San Antonio Spurs játékosa, de korábban sokat csatázott Jamesszel, amikor ő Toronto Raptors, LeBron pedig a Cleveland Cavaliers színeiben pattogtatott.

Fotó: Vaughn Ridley / Getty Images Hungary DeMar DeRozan (balra) és LeBron James 2017-ben

Ezekből rendre James került ki győztesen, az egyik legemlékezetesebb párharcot a 2017-es keleti elődöntőben vívták, amikor James brutális erődemonstrációjával a Cavs 4-0-val söpörte a Raptorst. DeRozan most felelevenített egy számára is megrázó jelenetet abból a szériából:

Az egyik meccsen egy csapattársunk elfelejtette, hogy milyen figurát fogunk játszani, erre LeBron odaszólt neki és pontosan elmondta, merre kell mozognia és mit kell csinálnia. Teljes őrület volt!

Ilyen az, amikor valaki jobban tudja, mit játszanak az ellenfélnél, mint ők maguk.