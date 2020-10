Irinel Stativă 2006 óta tagja a törvényhozásnak a Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben, Vaslui megyei képviselőként. Mindössze 14 percet beszélt a parlamentben, nem egy nap, hanem 14 év alatt – számolt be róla a foter.ro.

Ebben a szűk negyedórában benne van a képviselői eskü felmondása, valamint az „Igen, támogatom”, illetve az „Ellenzem” megszólalások is.

Korábban egyébként ő is tagja volt annak a kétfős csapatnak, amely még nyáron Bukarestben botrányt okozott. Maszk nélkül tértek be egy gyorsétterembe, majd amikor az elárusító figyelmeztette őket, szidalmazni kezdték, aztán a patália miatt kihívott rendőröket is.

Akkor a párt elnöke kizárta, hogy újraindítsák a képviselőt. Azóta mégis kedve támadt még egy esélyt adni a munkahelyén kifejezetten visszahúzódóként megismert politikusnak.