Ha esetleg nem ismerné Gwyneth Paltrow webshopját, akkor íme egy kis gyorstalpaló. Kevés olyan dolog van, ami ne lenne kapható a Goop nevű oldalon, már ha válogatott furcsaságokról beszélünk. A színésznő ugyanis sok egyéb mellett árul vibrátorokat, mindenféle csodatévő kencét és követ is, állítása szerint van olyan is, ami a hüvelybe felhelyezve beállítja a menstruációs ciklust. Ebbe mi most nem mennénk bele, a kedves olvasóra bízzuk, mit hisz el mindebből.

Paltrow persze az arcápolásnak is őszinte híve, a napokban is beragyogta az Instagramját az öröme, hogy új tápláló olajat dob piacra. Olyannyira át is szellemült, amikor be szerette volna mutatni ezt a formabontó terméket, hogy elejtette, és ügyetlenségét jókora káromkodással próbálta kiegyensúlyozni. A videónak itt vége is szakadt, de valószínűleg így is elég figyelemfelkeltőre sikeredett.