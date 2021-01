Fotó: Pool / Getty Images Hungary

Még 2018-ban dobta piacra Elon Musk egyik cége, a The Boring Company a NEM lángszóró lángszóróját, amit potom 130.000 Ft-ért árultak. Nagy meglepetésre az amerikaiak vitték is, mint a cukrot. Most hogy eltelt két év, már össze lehet szedni egy csokornyi problémát, amit ez az eszköz generált.

„Ez egy játék, amit eladnak a gyerekeknek” - mondta egy ügyvéd annak a férfinak a tárgyalásán, aki Olaszországban szállt fel egy buszra a feketére festett és egy zenei fesztivál logójával ellátott Musk-féle lángszóróval. A buszsofőrnek ki kellett hívnia a rendőröket, mert a férfi nem volt hajlandó leszállni a buszról. Amikor a rendőrök megérkeztek, akkor a férfit egyből zárkába, majd később börtönbe vitték. Ekkor tanulta meg, ha Olaszországban lángszóróval szállsz fel egy buszra, akkor 10 év börtönt is kaphatsz.

Több mint 1000 ilyen és ehhez hasonló, pénzbírsággal és lefoglalással végződő eset történt már meg, aminek ez az eszköz volt a főszereplője. Itt megjegyezzük, hogy lángszórót NE adjunk gyermekek kezébe még akkor se, ha az eszköz nincs jogilag szabályozva. Pedig Musk még a biztonságra is gondolt, hiszen, ha még 10.000ft összeget kifizetünk a lángszóró mellé, ami nem is lángszóró, ugye, akkor kapunk egy poroltó készüléket is.

Az eszköz mögött áll egy olyan rejtély is, hogy ezt az ötletet Musk ellopta Roberto Escobartól, aki 2017 nyarán mutatta meg nekik a "játék" lángszóró tervét. Ezért szellemi tulajdon birtoklás miatt indított pert Muskék ellen az a Roberto Escobar, akinek fivére az egykori drogbáró, Pablo Escobar volt.

(Forrás: techcrunch)