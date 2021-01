Új klippel rukkolt elő Vácrátót polgármestere, Spiegelhalter László, azaz művésznevén Spigiboy. A 90-es évek egyik leghíresebb DJ-je a klippben két földönkívülinek próbál segíteni, hogy sikerüljön beilleszkedniük a Földön.

Persze a dolog nem megy könnyen: sem kidobóként, sem pultosként nem válnak be. Végül Spigiboy maga mellé veszik őket a DJ-pultba, ahol a két ufo megvillantja a tehetséget.

A TPX, Spigiboy – No Good című videoklipben felbukkan a népszerű DJ-zenész Superstereo is, valamint Gabriel Dancer is szerepet kapott benne. A rendezésért pedig nem más felelt, mint az Éjjel nappal Budapestből jól ismert Maxim, azaz Németh Kobe Dániel.