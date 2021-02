Fotó: Bobby Bank / Getty Images Hungary

Legalábbis ezzel poénkodott a legutóbbi Saturday Night Live szegmenségben.

Láttam egy képet magamról felső nélkül, és úgy nézek ki, mint egy kisgyerek, aki börtönbe került.

Ha nem is az összeset, de néhány tetoválást tényleg el szeretne távolíttatni. A videóban azt is elárulja, hogy idén is egyedül, pontosabban anyukájával töltötte a Valentin-napot, akivel még mindig egy házban laknak.

Az éjszakát csoki evéssel és filmnézéssel töltöttem anyámmal, ezért hivatalosan is elköltözöm a házból. Egyikünknek mennie kell.

Most végre úgy érzi, hogy ideje önálló életet kezdenie és elköltöznie, de szülővárosát, Staten Islandet nem hagyja el.