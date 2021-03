Még csak féléves Alec és Hilaria Baldwin kisfia, de a sors úgy adta, hogy máris megérkezett a kistestvért is a családba. Ez azért is érdekes mivel a matek sehogy sem jön ki, akárhogy is számoljuk. Az ötödik gyermekük Baldwinéknak, még szeptember elején született meg.

Így, több mint valószínű, hogy a kistestvér érkezése egy béranya segítségével valósulhatott meg. Hilaria Baldwin régebben egy posztjában nyilatkozott, arról a követőinek, hogy öt terhesség bőven elég volt már neki.

Így most mindenki megnyugodhat, aki másra gondolt vagy esetleg megijedt volna a hír hallatán.

