Fotó: Slaven Vlasic / Getty Images Hungary

Ahogy arról már mi is írtunk, Bruno Mars pénteken új videóklippel jelentkezett. Ezen kívül hamarosan egy kislemeze is megjelenik Anderson .Paak, valamint új bandája, a Silk Sonic közreműködésével. Tegnap pedig bejelentették az idei Grammy-díjátadó fellépőit is.

Hogy mi köze a kettőnek egymáshoz?

Az, hogy Bruno Mars nem került fel a listára, ezért a Twittert hívta segítségül, és zenésztársával, Anderson .Paakkal együtt kampányolásba kezdtek, hadd lépjenek fel élőben az eseményen. Abban reménykednek, hogyha a Twitter trending listájára kerül a posztjuk, akkor ők is a fellépők között lehetnek majd. A posztot eddig több, mint 13 ezren retweetelték.

Kedves Grammy, Ha megengednétek, hogy két munkanélküli zenész felléphessen a show-n, nagyon értékelnénk. Épp most adtunk ki egy dalt és nagyon jót tenne nekünk a promotálás. (...) Jó ideje nem volt lehetőségünk fellépni és mi csak énekelni szeretnénk. Küldünk egy felvételt a dalról és annyi covid tesztet készítünk el, amennyire szükségünk van. Igérem, hogy nem leszünk túl extrák. Csak nagyon szeretnénk újra koncertet adni. Remélem megfontolod ezt a kérést és lehetőséget adsz nekünk a ragyogásra. Szeretettel, Silk Sonic

- írta a posztjában.