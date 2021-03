Még 2020 őszén írt az Index arról, hogy Hilary Duff várandós a harmadik gyermekével. De ahogy rohan az idő, máris azzal jelentkezünk, hogy a színésznőnek a múlt hét folyamán született meg a harmadik gyermeke, aki a Mae James Blair nevet kapta. A 33 éves színésznő még egy korábbi interjúban elmondta, hogy örülne annak, ha kisfiú lenne a harmadik baba, mivel kicsit félt attól, hogy ha kislánya lesz, akkor nehéz lesz a nevelése.

Igazából kicsit félek attól, hogy megint kislányom lesz, mert Banks eléggé nehéz dió volt kisbabaként, de most már minden nagyszerű, úgyhogy megérte/megéri. A fejemben úgy képzelem, hogy ő az egyetlen kis hercegnőm, akinek két erős fiútesója lesz

– nyilatkozta, akkor Hilary, akinek végül még egy kislánya született.

Így most már öten vannak a családban, két lány- és egy fiúgyermek büszke anyukájának nevezheti magát a színésznő. Posztolt is egy képet az új családtagról, amire rengeteg gratuláció érkezett, sőt még a Victoria Secret-modell Taylor Hill is gratulációját küldi a színésznőnek.