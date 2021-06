Ahogy mostanában sokan, Amy Schumer is a napokban nézte meg a Hang nélkül második részét a végre újra látogatható mozikban. Véleményét a filmről Instagram-oldalán is megosztotta, aminek minden percét imádta, még jobban is tetszett neki, mint az első rész.

A poszt végén még hozzátette nagyon humorosan, hogy:

Bár régóta mondom már, hogy szerintem Emily és John a nyilvánosság kedvéért játsszák el, hogy házasok.

Ekkor érkezett meg John, aki vette a poént, és ezt válaszolta kommentben:

Köszönöm Amy!...Hogy felrobbantottad a megrendezett házasságunkat.

A humorista nem is lehetne távolabb a valóságtól, hiszen John és Emily igazi álompárnak számít Hollywoodban, nem csak amiatt, ahogyan közös gyerekeiket nevelik, de azért is, ahogy nyilvánosan nyilatkoznak egymásról. A színész például élete legjobb élményének nevezte a feleségével való közös munkát.

(Forrás: Buzzfeed)