A Svédországban élő, szerb származású plus size modellt csaknem kétmillióan követik az Instagramon, nem véletlenül. Natasha Crown idomaihoz hasonlót keresve sem találna az ember, a szőkeség pedig nem is rejtegeti a testét a kíváncsi szemek elől: büszkén tolja a kamerába hatalmas hátsóját, amelyről az a hír járja, hogy a világon nincs annál nagyobb.

Fotó:Instagram

Amit látunk, persze nem természetes. Míg sokan sírnak, ha túl nagy a hátsójuk, Natasha kifejezetten szerette volna, hogy az ő popsija legyen a legméretesebb, amit ember valaha látott. Ehhez négyszer műtötték a fenekét, de egyéb plasztikai beavatkozáson is átesett, és még most sem fejeződött be a szépészeti kezelések sora.

Ő Natasha:

Ez pedig a hátsója: