Még januárban történt az eset, amikor pár srác 20:00 után kiment az üres utcákra, hogy driftelgessenek kicsit. Az egészről még YouTube-videó is készült, szóval nem volt olyan nagy titok, illetve itt is írtunk róla "Papírom van arról, hogy este 8 után driftelhetünk" címmel. Míg a srácok azzal voltak elfoglalva, hogy minél menőbb manővereket és felvételeket készítsenek, addig a környéken élők sem unatkoztak. Pont otthon voltak, hisz este nyolc után senki nem mehetett sehova ugye. Egy valaki feljelentést is tett a rendőrségen, aminek a vége 7 szabálysértés, valamint összesen 200 ezer forintos pénzbírság lett. Innen átadjuk a szót a Police.hu-nak, ahol Need for Speed: Budapest címmel jelent meg írás erről az esetről.

A XIII. Kerületi Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság M. Mátyással szemben a közúti közlekedés rendjének megzavarása, valamint négyrendbeli közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése, T. Rafaellel szemben pilóta nélküli légijárművel végzett jogosulatlan tevékenység szabálysértés elkövetése, valamint J. Edével szemben szintén közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése miatt szabott ki pénzbírságot.