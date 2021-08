Van ez a mém, ami oda-vissza bejárta már az internetet. Elég sokan használják előszeretettel, hisz ez a mémek lényege.

Eredetéről nem sokat lehet tudni, nincs meg az ősforrás, viszont vannak egyéb leágazásai a Szia Uram! jelenségnek. Ez az a bevett köszönési forma, ami többször is elhangzott már Bayer Zsolt szájából a saját műsorában, amikor a vendégét, vendégeit köszöntötte a stúdióban. De hallani ezt a köszönést vendéglátói körökben és persze az utcán is. Nem utolsó sorban pedig Linczényi Márkó (Antilop Kid) is írt erről egy dalt - meglepő fordulat - SZIA URAM címmel. (És van már Szia Uram kézműves sör is...)

A legendárium egyelőre tovább él ebben a rejtélyes formájában, viszont egy lelkes internetező tett egy lépést a mémkutatásban. Bejelölte térképen, hogy hol található a Szia Uram! mém helyszíne. Elég beírni a google mapsbe, hogy "szia uram", és egyből kidobja a gombostűt, ami egész pontosan a Kőrösi Csoma Sándor útra visz minket. A street view módban pedig csak be kell állni az Ónodi utcai villamos megállóhoz, és máris ott vagyunk, a Szia Uram! kezdőpontjánál.

(Google maps)