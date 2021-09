Annyit mutat, ami még éppenhogy belefér.

Fotó: Andreas Rentz / Getty Images Hungary

Palvin Barbi pár nappal ezelőtt még a STRAND-fesztiválon bulizott, aztán a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegén is jelenést tett, a pörgés azonban nem állhatott le, egyből indulnia is kellett az Egyesült Államokba, ahol jelenleg is zajlik a világhírű New York-i Divathét. A modell az Instagram-oldalára töltött fel egy fotókollázst, melyen földig érő, testhez simuló fekete csipkében láthatjuk.

Egyébként nemrégiben a második gyermekével várandós Kylie Jennert is hasonló ruciban kapták lencsevégre, mely nem véletlen, hiszen mindkét darabot LaQuan Smith designer tervezte.