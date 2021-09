A Kardashian-Jenner klán legfiatalabb tagja két hete még bikinis fotókkal cáfolta, hogy terhes, de minden próbálkozása ellenére továbbra is spekuláltak az emberek várandósságáról.

Fotó: @kyliejenner / instagram

Többen is arra gyanakodtak, hogy a 24 éves Kylie az idei MET-gálán jelenti majd be a nagy hírt.

Végül - ahogy első gyermekénél is - ismét egy nagyon megható, összevágott videóval örvendeztette meg rajongóit. A felvételeken már rendesen gömbölyödik a pocakja és láthatóan kislánya, Stormi, valamint párja, Travis Scott is nagyon örül a kisbaba érkezésének. A videóban láthatjuk még édesanyja, a többszörös nagymama, Kris Jenner reakcióját is, aki egy levélben kapja meg Stormitól az ultrahang felvételeit.

A kisbaba nemét egyelőre nem árulta el.