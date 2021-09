2014. május 11-én, az Amerikai Egyesült Államok anyák napja ünnepén jelent meg a 2018-ban drogtúladagolásban meghalt Mac Miller Faces című mixtape-je. A huszonnégy dalból álló válogatás azóta nem volt elérhető teljes formájában, sem online zeneáruházban, sem streamingen.

Fotó: Rich Fury / Getty Images Hungary Mac Miller 2017-ben Los Angelesben

Mac Miller kiadója úgy döntött, idén október 15-én elérhetővé teszi a mixtape-et a streamingszolgáltatókon keresztül egy bónusz dallal kiegészítve, illetve a válogatás vinyl lemezre is kerül. Az újrakiadás bejelentéséhez videóklip is készült a Faces projekt Colors and Shapes című dalához, ezt Sam Mason jegyzi rendezőként.

Mason közleményben mondta el, a kliphez Mac Miller gyerekkora adott inspirációt, a család segítségével próbálták meg visszaadni, milyen volt Pittsburgh városa, a rapper egykori játékai, családi házuk. A klipben látható állatot Ralph, Miller volt kutyája inspirálta.

A Faces a rapper második nagylemeze, a Watching Movies With The Sound Off című album és a 2015-ös harmadik LP, a GO:OD AM között jelent meg. A streamingen, illetve a digitális áruházakban október 15-én lesz elérhető a teljes mixtape, ezen a napon jelenik meg lemezen is a Warner Records gondozásában. A Faces közreműködő előadói között feltűnik Thundercat, Earl Sweatshirt, Vince Staples, Sir Michael Rocks és Rick Ross is.