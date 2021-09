A Vágyak/Valóság című netflixes sorozat már első évadával nagy port kavart. A készítők nem spóroltak az olcsó szexjelenetekkel, amitől a sorozat egy szoftpornó és egy szappanopera torz szerelemgyermekévé vált, ez pedig nem éppen a minőségi szórakoztatás ismertetőjegye.

Úgy tűnik, hogy a negatív visszajelzések mégsem tántorították el a streaming szolgáltató platformot egy esetleges folytatástól, most is győzött a negatív reklám is reklám elve, ugyanis a Netflix berendelte a második évadot.

Az első évad története nagy vonalakban annyi, hogy egy kétgyermekes édesanya, aki épp második babájával éli meg otthon a fiatal anyukák elég szürkének ábrázol hétköznapjait, egyre többet ábrándozik férje előtti szeretőjéről. Ezzel még nem is lenne probléma, viszont azok a jelenetek, mikor szoptatás közben ébred egy túlfűtött álomból, elég sok nézőnél vágták ki a biztosítékot.

Az alap dilemma kibontására az alkotók nem fecséreltek felesleges időt, így az egész sorozat a felszínen evez, hogy csak a szerelmi, és főleg szexuális jelenetekkel korbácsolják fel azt a langyos állóvizet, ami a sztori medrét tölti ki. Ha kíváncsian nem is, de várjuk, hogy a Vágyak/Valóság második évada mennyire mer majd elmerülni a karakterek mélyebb lelki világába, hogy kiegészítve az erotikus vonalat értelmet is adjon a női vágyak máig tabunak tartott ábrázolásában.