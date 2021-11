Fikciós sorozat készül Zámbó Jimmy életéből az RTL Klubon.

A király címmel érkező sorozatban 10 részen keresztül lehetünk szemtanúi Jimmy életének – jelentette be a csatorna programigazgatója, Kolosi Péter, illetve azt is elárulta, hogy 2022-ben két másik széria is képernyőre kerül náluk emellett.

Fotó:YouTube

Az egyik, egy napi sorozat lesz, ami a Hotel Margarétia címet kapta, a másik pedig az RTL Most+-ra készülő Sisi sorozat lesz.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki fogja életre kelteni Zámbó Jimmyt a sorozatban - írja a 444.hu