Alig fél órával ezelőtt robbant a hír.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, élőben lehet nézni Berki Krisztián feleségének szülését, amiért a pár még egy jelképes, 1490 forintos összeget is elkért a legnagyobb rajongóktól — 19 óra előtt pár perccel pedig el is indult a közvetítés.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy Berki Krisztián és Mazsi taxival indultak el a kórházba,

az élő közvetítés azonban alig néhány perccel az indulás után összeomlott és azóta is szünetel,

feltehetőleg senki sem volt felkészülve a nézők áradatára.

Fotó: Index

Az egykori futballista korábban a Hot! magazinnak azt nyilatkozta, azért döntöttek a szülés közvetítése mellett, mivel a feleségének is rengeteget segítettek az ehhez hasonló videók.

Hónapok óta különböző szülési videókkal álmodom és fekszem le, így azt gondolom, ha a feleségemnek ekkora segítség, hogy ilyen videókat láthat, akkor szeretném, hogy élőben közvetítsek. A testkamera pedig nem zavaró senkinek. Így mind a határon túli magyarok, mind pedig a magyarországi követőink, leendő anyukák, apajelöltek láthatják, ahogy két ismert ember közös életének legfontosabb órái telnek

— mesélte a lapnak Berki Krisztián.

Aa rendhagyó közvetítéssel kapcsolatban a Velvet egy pszichoterapeuta véleményére is kíváncsi volt. Azt, hogy mit mondott a lapnak dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus a szülés és a még meg sem született gyermek pénzesítéséről, ide kattintva elolvashatja.