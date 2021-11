Igazi különlegességnek számít a halak között az arapaima. A dél-amerikai Amazonas folyó lakója a világ egyik legnagyobb édesvizi halának számít, ami képes 200 kilóra és három méter hosszúra is megnőni.

Nem véletlenül nevezik az Amazonas Terminatorának, ugyanis az arapaima képes levegőt lélegezni, ami lehetővé teszi, hogy minimális oxigénnel éljen a víz alatt, de a szárazföldön is túlél egy napig, ha szükséges.

Főként más halakra vadászik, de az étlapján szerepelnek még madarak, gyíkok és kisebb emlősök is, amiket a fogakkal felvértezett nyelvével zúz össze. Ennek az evolúciós mesterműnek azonban a legnagyobb fegyvere, az egész testét befedő golyóálló szerű páncélzata, ami még a pirája támadástól is megvédi. Az állat áthatolhatatlan páncélzata még az Amerikai Egyesült Államok Légierejének is felkeltette a figyelmét.

Azonban az állatvilág csúcsának is van egy gyengepontja: finom.

Igen, hiába a tökéletességre fejlesztett páncélzat, a Terminátor sem menekülhet a halászok elől, ugyanis a helyiek előszeretettel fogyasztják az állat húsát, ami jelentősen megcsorbította a létszámukat is.

A vadászatuk olyan mértékeket öltött a 90-es években, hogy betiltották a halászatukat, ami ennek ellenére is folytatódott.

Ennek következtében az Amazonas bizonyos részeiről teljesen eltűnt a ragadozó, azonban hála közel két évtized kemény munkájának, úgy tűnik, hogy az arapaima megmenekült a teljes kihalástól.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy a hal húsa lekerült volna a menüről, sőt, Brazíliában bárki megkóstolhatja azt gond nélkül, ha a szabályoknak megfelelően kerül az állat az asztalra.

João Campos-Silva ökológus elmagyarázta, hogy Brazíliában továbbra is tilos az arapaima kifogása, kivéve, ha hivatalos engedélyt adnak rá. Campos- Silva is tagja azon szervezetek egyikének, akik a helyiekkel és halászokkal közösen érték el, hogy az Amazonas ragadozója fennmaradhasson.

A jelenlegi szabályok szerint, augusztusban és novemberben lehet arapaimát halászni, ráadásul csak a védett területeken kívül, illetve kizárólag olyan halat lehet kifogni, ami kisebb, mint 1,5 méter. Az ennél nagyobb példányokat kötelező visszaengedni a vízbe.

Campos-Silva kutatása szerint, jelenleg 333 ezer arapaima él 1358 tóban. Ezek között 35 olyan terület szerepel, amit 400 közösség felügyel.