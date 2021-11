Nagy az izgalom Rácz Jenőék háza táján. A Michelin-csillagos séf és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra ugyanis hamarosan szülői örömök elé néznek.

A Konyhafőnök című gasztroreality sztárséfje körül az utóbbi időben alaposan felpörögtek az események. Szerelme, Dóra kezét azt követően kérte meg, hogy megnyerték a Nyerő Páros című sztárpárshow-t. Életüket idén nyáron kötötték össze hivatalosan is, most pedig az első közös gyermeküket várják. A fiatal szépség egy kislányt hord a szíve alatt, akinek már a nevét is kiválasztották:

Kamillának fogják hívni a csöppséget.

A Life TV-n futó Ébredj velünk! című műsorban az is kiderült, miért éppen erre a keresztnévre esett Ráczék választása.

Nekem a második nevem Kamilla, és amikor kettő hónapja voltunk még csak együtt Jenővel, valamit kérdeztem, hogy mit csinálnál, ha a gyerekünk ezt meg ezt csinálná. Csak így viccből. Mondta, hogy rászólnék, hogy »Rácz Kamilla, azonnal menj a szobádba!« Mondom, Rácz Kamilla?! Úgyhogy ő ezt már kitalálta akkor. A férjem folyamatosan meglep, mióta együtt vagyunk

– magyarázta Rácz-Gyuricza Dóra, akinek akkor vált gyanússá, hogy esetleg várandós lehet, amikor rövid időn belül már harmadszor kívánt meg egy fűszeres, indiai ételt.