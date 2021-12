ByeAlex 16 éves versenyzője, Alee hihetetlen népszerűségnek örvend a fiatalok körében, TikTokon szinte minden második videóban az ő zenéire tátognak, saját dalai pedig milliós nézettséget érnek el. A legutóbbi adásban azonban erős kritikát kapott Gáspár Lacitól, a második produkciója után.

Szerinte Alee maradjon inkább a rappelésnél, mert állítása szerint nem tud énekelni, nincs hozzá tehetsége, és ne csináljon olyat, ami nem az erőssége.

Az érzékeny fiút nagyon megérintették Gáspár Laci szavai, még napokkal később is rosszul érzi magát miatta, ezért már azon is elgondolkodott, hogy abbahagyja az éneklést. A Blikknek így nyilatkozott erről:

Jó, hogy bejutottam a top négybe, de csalódott is vagyok, vegyes érzések vannak bennem. Nem vagyok elégedett magammal, nem tudom eldönteni, jó-e, amit produkálok, nemcsak a produkcióm, hanem az egész, amit csinálok. Eljutottam oda, hogy nem tudom, merre menjek tovább. Nem számítottam erre a kritikára, mert gyerekkorom óta ezt élvezem, erre tettem fel mindent, ez segített át mindenen, most meg megkapom, hogy hagyjam abba az éneket… A legszomorúbb az, hogy elgondolkoztat, hogy tényleg abba kéne hagyni, de ez nem ilyen egyszerű, ez éltet. Az éneket jobban szeretem, mint a rapet, de most komolyan elgondolkoztam azon, hogy rossz vagyok a színpadon. Nagyon magamra vettem ezt a kritikát, kell egy kis idő, hogy feldolgozzam és elengedjem ez azt egészet.