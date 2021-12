Korábban már az Index is beszámolt az 1996-ban elhunyt bolgár származású jósnőről, aki halála előtt látnoki képességeit használva megjósolta az emberiséget érintő legfontosabb mérföldköveket évről-évre lebontva, egészen 5079-ig.

Fotó: Wikipedia

Baba Vanga számára a világraszóló hírnevet a 9/11-es amerikai terrortámadásról, valamint a Barack Obama elnökké választásáról szóló jóslatok hozták el, a 2021-es évre szánt jövendölései azonban nem igazán találtak be. A jósnő szerint az amerikai elnöknek betegségben kellett volna meghalnia, az orosz elnök ellen pedig gyilkossági kísérletet kellett volna elkövetni, de arról is írt, hogy idén kifejlesztik a rák ellenszerét – mondanunk sem kell, hogy ezek közül semmi sem következett be.

de lássuk, mit jósol jövőre Baba Vanga.

Az asszony 2022-re szánt jóslatait a New York Post szemlézte, fordításaik szerint ezek várnak ránk a következő hónapokban:

Földrengések és cunamik

Úgy néz ki, nem telhet el év valamiféle természeti katasztrófa nélkül, Baba Vanga ugyanis azt jósolta, hogy 2022-ben "intenzív árvizek" lesznek több ázsiai országban és Ausztráliában is.

Egy másik világjárvány...

Még épphogy csak lábalunk kifelé a negyedik hullámból, a bolgár jövendőmondó szerint jövőre egy újabb járvánnyal kell szembenéznünk. Vanga jóslatai szerint egy szibériai kutatócsoport egy olyan – eddig jégbefagyott – vírust fedez fel, mely az egész emberiségre veszélyt jelenthet.

Kevés lesz az ivóvíz

A misztikus azt jósolta, hogy jövőre sok várost érint majd az ivóvízhiány, melynek természetesen politikai következményei is lesznek, hiszen sok állam kénytelen lesz más megoldások után nézni.

Idegen invázió

Vanga szerint az idegenek egy Oumuamua elnevezésű aszteroidát küldenek a Földre, hogy feltérképezzék és kutassák az emberi életet. Számításai szerint eleinte ebből semmit sem fogunk észre venni, a dolgok azonban hamar rosszvégre fordulhatnak.

Indiai sáskajárás

Baba Vanga szerint Indiában a hőmérséklet eléri majd az 50 celsius-fokot, a sáskák pedig megtámadják a terméseket, hatalmas, az egész országra kiterjedő éhínséget okozva ezzel.

A virtuális valóság átveszi az uralmat

A tisztánlátó elárulta, hogy jövőre az emberek minden eddiginél több időt töltenek majd a képernyők előtt, mellyel tulajdonképpen nehéz lesz vitába szállni, hiszen a járványnak köszönhetően többet vagyunk otthon mint valaha. A jóslat érdekesebb része azonban az, hogy a Facebook "metaverzum" elnevezésű terve éppen jövőre fog beérni – a témával kapcsolatban ide kattintva olvashat részletesebben.

Nos, ezek lennének tehát a Baba Vanga 2022-es jóslatai, elnézve őket sok jó jövőre sem vár ránk. Egy év múlva ilyenkor kiderül, hogy mi vált be, és mi nem.