Mint arról korábban az Index is beszámolt, Palik László visszavonulása után Monoki Lehel vehette át a műsor vezetését, szerelme azonban nem kísérte el őt.

Épphogy csak beköszöntött az új év, hétfőn már kezdetét is vette az Exatlon Hungary első All Star évada, ahol az elmúlt évek 10-10 legjobb Kihívója és Bajnoka méri össze az erejét és tudását. Az viszonylag hamar kiderült, hogy a versenyzőket ezúttal már Nagy Réka fogja a pálya szélén kísérni, a műsor vezetőjének leleplezésére azonban majdhogynem a premierig kellett várni – végül azonban kiderült, hogy az ARENA4 csatornától érkező, Monoki Lehel lesz az.

Akárcsak a versenyzőknek, a sportkommentátorként is tevékenykedő Monokinak is hosszú volt az út a Dominikai Köztársaságba, a versenyt ugyanis itt, Magyarországtól többezer kilométerre forgatják. A TV2 videójában most Ön is megnézheti, hogyan búcsúzott el szerelmétől a műsorvezető és, hogy hogyan telt számára a szigetországba vezető repülőút: