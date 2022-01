Magyar amatőr fotós nyerte – két másik versenyzővel megosztva – a Huawei Next-Image Awards 2021 nemzetközi mobilfotós versenyt. Tompa Attila a Generációk című alkotásával nevezett, mellyel az Év fotósa cím elnyerése mellett a tízezer dolláros nagydíjat is megszerezte.

A versenyre a szervező közleménye szerint száznál is több országból neveztek, egymilliónál is több fényképet kaptak amatőr és profi fotósoktól egyaránt. A verseny témájának az „Együtt lenni öröm” gondolatot tették meg, a beérkezett nevezéseket pedig nemzetközi zsűri bírálta el, köztük Reuben Krabbe kanadai extrémsport-fotós, Karen Smith művészeti kritikus, Olivier Chiabodo producer, és Liu Heung Shing, Pulitzer-díjas fotós.

Attila a Portré kategóriában nevezett, képén anyósa és kislánya látható, ahogy a nagymama az újonnan kapott táblagépről olvas unokájának. A férfi elmondás szerint a kép elkészítése spontán volt, de nagyon kedves számára a fotó. Nem először küldött be képet egyébként a versenyre Attila, 2020-ban a magyarországi válogatón az Arcok kategóriában nyert. Magyar siker a nemzetközi fordulóban 2018-ban volt utoljára, akkor Pávó Réka Art & Leukemia című munkája érdemelte ki a nagydíjat.

A másik két nagydíjat a cseh Zdeněk Dvořák Hello, New Dad című munkája és a kínai Ihang Vei Feast with Family című műve kapta. Előbbi a szülés, születés pillanatait, utóbbi pedig egy forgalmas vásárt ábrázol.

Nem ez volt az egyetlen magyar mobilfotós siker egyébként mostanában, az iPhone Photography Awards nagydíját 2021-ben a a marosvásárhelyi születésű Kerekes István nyerte el.