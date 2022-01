Tóth Andi és Andrei Mangra korábban úgy nyilatkozott kettejük kapcsolatáról, hogy csak barátság van közöttük.

A Dancing With The Stars győztes párosa a műsor után is jó kapcsolatban maradt, olyannyira, hogy Andrei az énekesnő születésnapján is jelen volt. Ott készült róluk a közös fotó, amit mind a ketten megosztottak Instagram-oldalaikon, és ami miatt ismét spekulálni kezdtek az emberek, hogy együtt vannak-e.