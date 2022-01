Kevesen tudják, de a Robert Downey Jr. féle Vasember előtt, ami 2008-ban elindította az MCU-t is, tervben volt, hogy más ölti magára az ikonikus páncélt, méghozzá nem más, mint a Top Gun és a Mission: Impossible-filmek csillaga, Tom Cruise.

Fotó: Jamie McCarthy / Getty Images Hungary

Most, hogy az MCU-ban megnyílt a multiverzum, szinte bármi lehetséges, elég csak a legutóbbi Pókember-filmre gondolni, ezért egyáltalán nem tűnik vad ötletnek, hogy ez is megvalósuljon.

Mi több, konkrét fotó is érkezett a Doktor Strange: Az őrület multiverzumában forgatásáról, amin állítólag Tom Cruise látható motion-capture ruhában, amint épp Vasember egyik variánsát alakítja.

A fotó persze lehet manipulált, számtalan ilyennel találkozni, de jusson eszünkbe, hogy annak idején így kezdődött a két régi Pókember körüli őrület is.

Azért azt vegyük figyelembe, hogy ha ez meg is valósul, nem jelenti azt, hogy Cruise állandó Vasembere lesz az MCU-nak, hiszen a Doktor Strange második részében mindenféle univerzumba fogunk ellátogatni. Tehát lehetséges, hogy csak egy rövid cameoról van szó, elvégre rögtön három Stranget is kapni fogunk, amibe beleférne egy új Tony Stark is.