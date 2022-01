"Istenem, kérlek bocsáss meg Gagának" – szólt az egyik komment.

A Gucci-ház színésznője és a Netflix Bűnös című filmjének színésze együtt kerültek a Variety legújabb, Actors on Actors elnevezésű számának címlapjára, hogy kicsit jobban beavathassák rajongóikat az elkészült filmek kulisszatitkaiba – ez azonban egyáltalán nem érdekelte Taylor Swift rajongóit.

Tudniillik a 32 éves énekesnő és Gyllenhaal egykoron egy párt alkottak, szerelmüknek azonban csúfos vége lett, melynek történetét Taylor az All Too Well című számában énekelte el. Az énekesnő rajongói emiatt olyannyira berágtak Jake-re, hogy egyszerűen nem tudják megtűrni még azt sem, aki a férfifal közösen mutatkozik – így zúdult össznépi harag Lady Gagára, akinek legnagyobb bűne az volt, hogy átkarolta Gyllenhaalt, majd a velük készült interjúban megdicsérte a férfi színészi képességeit.

A rajongók azonban teljesen kiakadtak rá, olyan kommentekkel illeték az énekes- színésznőt, mint:

Vele? Komolyan? Ez egy árulás...

– írta egy kommentelő

Istenem, kérlek, bocsáss meg neki!

– fűzte hozzá egy másik

Gaga! Maradj távol tőle!

– figyelmeztette az énekesnőt Taylor egyik rajongója.

Vigyázz a sáladra, még ellopja...

– írta szintén egy hozzászóló a Swift All Too Well című dalában elhangzottakra reflektálva.