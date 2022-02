Jó ideje a friss szerelmespár kezdődő kapcsolatától hangos a sajtó.

Ugyanis ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Kulcsár Edina és férje, Szabó András Csuti január közepén bejelentették, hogy elválnak útjaik. A hírt a házaspár mindkét tagja Instagram-oldalán jelentette be, amiben azt állították, hogy harmadik félnek nincs köze a váláshoz. Ezért teljes hideg zuhanyként érte Csutit, amikor kiderült, hogy volt felesége már hetek óta mást szeret, aki nem más, mint a zenész-producer Varga Márk, alias G.w.M.

Szomorúságát Edina egy saját dalban is elmondta a nagyvilágnak.

Kulcsár Edinát és új párját azóta sokan támadják, ők azonban továbbra is kitartanak egymás mellett, amit most egy közös fotóval is bizonyítanak. A képen egymás mellett mosolyognak, amit a modell összesen több mint száz szívecskével kommentált.