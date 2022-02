Több fejlesztőstúdióval együttesen a lengyel 11 bit studios is az elsők között állt ki a nehéz helyzetbe került ukrán lakosság mellett. Közleményükben elítélik a közelmúltban kialakult szituációt, továbbá kiemelik, hogy pusztán a szavakat jelen helyzetben értelmetlennek vélik, ezért a cselekvést választják:

A következő hét napban az egyik legnépszerűbb játékukból és annak összes kiegészítőiből befolyt összeget teljes egészében az ukrán vöröskeresztnek adományozzák.

A stúdió 2014-es fejlesztésében kiadott This War of Mine témáját tekintve egyébként a háborús helyszíneken rekedt lakosságot sújtó nehézségeket mutatta be annak idején. A videojátékos szcénában a történtek hatására szintén hasonló kezdeményezések vették kezdetüket, szolidaritást vállalva ezzel többek között a szorongatott helyzetbe került külföldi kollégáikkal. A teljes közleményük itt látható-olvasható.