Michael Keaton az Instagramon posztolt magáról egy nagyon menő fotót.

30 évvel a Batman Visszatér után, Michael Keaton ismét a Denevérember bőrébe bújik, erről pedig egy fotót is megosztott az Instagram-oldalán. A most 70 éves színész még mindig jó kondiban van, ráadásul a klasszikus jelmeze is jó még rá, így nem lehet kétségünk afelől, hogy a The Flash és a Batgirlben is feltűnő Keaton, nem lesz korábbi önmaga árnyéka.