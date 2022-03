Az Instagram bizony számos módon megtudja rengetni egy párkapcsolat alapjait.

Nemrég TikTokon bukott ki, hogy egy bizonyos "kutyákkal" foglalkozó Instagram-oldal, amit többségben férfiak követnek, valójában lengén öltözött lányok fotóival van tele.

Ugyebár Instagramon létezik a "slide" lehetőség, azaz, ha több fotót feltölt az ember, akkor lapozgathatunk közöttük.

A Puppy Melons névre hallgató oldal üzemeltetője pedig kitalálta, hogyan lehetne megoldani, hogy a kapcsolatban lévő férfiak is nyugodtan nézegethessenek bikinis lányokat, anélkül, hogy a párjuk ettől a plafonon lenne.

Ugyanis a slide lehetőségével, az első fotó mindig egy cuki kutyus, míg a második, harmadik képen már egy meglehetősen lengén öltözött hölgy, vagy épp hölgyek mosolyognak vissza a férfiakra. Az eddig tökéletesnek hitt palást azonban most lehullt, miután néhány nő felfedezte az oldalt, amit TikTokon világgá is kürtöltek.

"Gusztustalan, hogy meddig elmernek menni a férfiak" - írja az egyik hölgy, majd megmutatta, hogy mi is a titka a Puppy Melonsnak. Egyébként a az említett fiók azóta már privát, de egy másik, fentebb is beágyazott alternatíva azért ott van még továbbra is.