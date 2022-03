Noha bele is halhatott volna a súlyemelésbe, ez az édesapa most mégis megdöntötte a saját rekordját, amit azelőtt állított fel, hogy rákot diagnosztizáltak volna nála.

Fotó: mediadrumimages/lawlessfitness

A 31 éves Ben Lawson Saginawban él családjával, ahol személyi edzőként keresi a mindennapi betevőre valót. Az édesapa mindig is fontosnak tartotta, hogy odafigyeljen az egészségére, amihez hozzá tartozott a súlyemelés is, illetve fiatalabb korában rendszeresen kosarazott is a gimiben. Ben arra törekedett, hogy a saját súlyának kétszeresét nyomja ki, amire képes is volt. Azonban az egész világa összedőlt, miután 2020-ban kiderült: rákos. Az orvosai kezdetben torokrákra gyanakodtak, amiről végül kiderült, hogy akut mieloid leukémia. Ez egy olyan fajtája a ráknak, aminél abnormális mieloid előalakok akut felszaporodása jellemző a vérben és a csontvelőben.

Ben azonban nem adta fel, és sikerrel le is győzte a betegséget, jelenleg pedig egy szuperhős fizikumával büszkélkedhet.