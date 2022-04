50 éves A Keresztapa, ez alkalomból pedig a Paramount kiadott egy új előzetest a legendás trilógiához.

Fotó: YouTube

Senkinek sem kell bemutatni Francis Ford Coppola művét, amiben Marlon Brando alakította a címszereplő Vito Corleonét, de mellett olyan nevek szerepelnek még, mint Robert De Niro, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan és sokan mások.

A gengszterfilmek „keresztapja”, most töltötte be 50. évét, a jeles alkalomból a forgalmazó kiadott egy friss trailert, ami a trilógiát mutatja be.