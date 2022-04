A Plaza Suite csütörtök esti előadását törölték.

A Brodway-show hivatalos Instagram-fiókján jelentette be a sajnálatos esetet. A Szex és New York sztárjának második koronavírus tesztje is pozitív lett néhány nappal azután, hogy férje és színésztársa, Matthew Broderick is pozitív tesztet produkált. A producerek természetesen elnézést kértek a nézőktől az okozott kellemetlenség miatt. A jegytulajdonosoknak fel kell venniük a kapcsolatot az értékesítési pontjukkal, hogy a visszatérítést megkapják, vagy jegyüket átütemezzék a következő előadásra.

Egyelőre semmi biztosat nem tudni arról, hogy meddig tart a leállás.