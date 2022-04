Megszámlálhatatlanul sokkal.

Legutóbb akkor számoltunk be Istenes Bencéről, amikor közel másfél év után újra közös fotót posztolt feleségével, Csobot Adéllal, most azonban egy halom másik nő mellett találta magát. Mint kiderült, a stúdió mellett, ahol műsorukat forgatják találtak egy helyet, mely tele volt levetkőztetett próbababákkal, Bence pedig természetesen be is állt közéjük egy fotóra.

A stúdió mellett ahol forgatjuk az IstenEstet, rábukkantunk egy ilyen helyre

— írta a képhez a műsorvezető. Íme: