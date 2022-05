Hétfőn este a Papp László Budapest Sportarénában mulatott az amerikai edző.

Világkörüli turnéja során május 30-án Budapestre is ellátogatott a Scorpions zenekar. A bulin Shane Tusup is ott volt, aki legutóbb azzal került be a sajtóba, hogy szakított Szabó Zsófival.

Tegnap este Scorpions-koncert! Nagyszerű volt látni, hogy gyermekkorom egyik kedvenc „verseny előtti” dalát adják elő élőben. és nagyon lenyűgöző volt, hogy az énekes ilyen nagyszerű műsort adott 74 évesen! köszönöm Hunor és István, hogy kirángatttok az ágyból, hogy megnézhessem

– olvasható Tusup posztjában.

A koncertről az Indexen olvashat bővebb beszámolót.