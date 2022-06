Mint arról korábban már az Index is beszámolt, előzményfilmet kap az Éhezők viadala, amiben ezúttal a fiatal Coriolanus Snow (ezúttal Tom Blyth alakításában) és annak pártfogoltja, Lucy Gray Bairde lesz a középpontban.

Nemrég pedig kiderült, hogy Lucyt nem más fogja alakítani, mint a West Side Story sztárja, Rachel Zegler, aki jelenleg az élőszereplős Hófehérkét forgatja a Disneynek.

A The Ballad of Songbirds and Snakes című Suzanne Collins regény alapján készülő mozifilm várhatóan 2023 novemberében lesz megtekinthető.