Egy magára hagyott kutyus és egy malac lett a „valódi Timon és Pumba", miután megismerkedésüket követően elválaszthatatlan barátokká váltak.

A Phoenixben található Better Piggies Rescue nevű állatmenhely vezetője, Danielle Betterman lepődött meg a legjobban, amikor Az Oroszlánkirályból ismert duó megelevenedett a szeme láttára, ugyanis a páros pont úgy viselkedik, mint a rajzfilmben: a kutyus folyamatosan a malac társaságát keresi, sőt, még a hátán is utazik. Miután feltűnt az embereknek a hasonlóság, nem is volt kérdés, hogy milyen nevet fognak kapni.