Szabó Zsófi után egy újabb szőke szépségre esett a választása.

Shane Tusup és Szabó Zsófi szakításáról szinte az egész magyar sajtó beszámolt, hiszen úgy tűnt, minden rendben van a jegyben járó szerelmeseknél. A hír, miszerint külön folytatják sokakat megrázott, Shane többször is megpróbálta magát visszakönyörögni Zsófihoz, miután azonban folyamatosan sikertelenül járt, másnál kereste a boldogságát.

Kicsivel több, mint két hete került fel a Redditre az edzőről egy lesifotó, amin egy fiatal, szőke lánnyal csókolózik. A lány kilétét sokáig köd fedte, a Bors jóvoltából azonban most megtudhattuk, hogy nem másról van szó, mint a ValóVilág 10. évadának egyik szereplőjéről, VV Virágról.

A fiatal lány ugyan nem emlékszik a bizonyos estére, mégis elismerte, hogy a képen látható nő valóban úgy néz ki, mint ő.

– kezdte Virág a lapnak.

Ahogy nézem a fotót, kajak úgy néz ki a lány, mint én.... A hajam is ilyen, és az orrom is, van ilyen ruhám... Ezen az oldalamon nincs tetkó és a gádzsinak sincs tetkója, és tetszenek a tetovált, izmos férfiak is, szóval minden egybevág, akár én is lehettem