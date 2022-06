Vezetés közben sem engedi el a csöppség kezét.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, április közepén megszületett Rácz Jenő és felesége, Gyuricza Dóra első közös gyermeke, aki a Kamilla nevet kapta. A családot elárasztotta a szeretet, mely természetesen a mai napig is kitart – erről árulkodik az a videó is, melyet nemrégiben Dóri töltött fel az Instgram-oldalára.

Elolvadok tőlük, esküszöm

– írta poszthoz az újdonsült anyuka, aki a hátsó ülésről szemlézte a történteket.