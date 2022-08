A metaverzum tárt karokkal fogadta Polart, a virtuális énekesnő és influenszert, aki már most egy internetes szenzációnak számít.

Aki nem tudná, a metaverzum egy olyan virtuális "játszótér", amibe VR szemüveggel tudunk belépni, és mindenféle lehetőségünk van ott kiélni magunkat, legyen szó játékról, vásárlásról, vagy épp élő koncertekről.

Fotó: YouTube

A TheSoul Publishing cég által kreált Polar, egy olyan avatár, aki az elmúlt időben kezdett egyre népszerűbbé válni a neten.

A nagy szemű, copfos és maszkos "lány" igazi celebritásnak számít már a metaverzumban, és egyre nagyobb teret hódít magának, például saját Instagramja is van.

Polart az ABBa inspirálta, és a "Close To You" számával robbant be a köztudatba, ami az Avakin Life című videójátékban debütált. Azóta 1,6 millió követőt szerzett magának TikTokon, és 600 ezernél több feliratkozót YouTube-on.ű

A játék évente megrendezett Solar Sounds Festival alkalmával a rajongók interakcióba is léphettek a digitális sztárral, aki válaszolt is a feltett kérdésekre.

"Élőben szeretnék énekelni a valódi rajongóimnak, ami talán nincs is annyira messze, mint gondolnánk." - mondta Polar.

Victor Potrel, a Polar mögött álló cég elnöke elmondta, hogy az ABBA hologramos fellépései során elképzelhető, hogy a metaverzum sztárját is elhozzák a való világba, de erről egyelőre nem született döntés.