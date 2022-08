Korábban rengeteg időt töltött azzal, hogy eltüntesse a szakállát, mostanra azonban megbékélt állapotával.

Morgan Coleman először 11 éves korában vette észre, hogy szokatlan szőrszálak jelennek meg az arcán, állán és nyakán, melyeket tizenéves korában mindvégig kétségbeesetten el is távolított. Most, 26 évesen úgy döntött, hogy nem szégyenkezik többet állapota miatt és abbahagyja a borotválkozást, ezzel együtt felvállalva vörös színű szakállát is.