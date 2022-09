A slágerük egyébként már több mint egy hete megjelent.

Elton Johnról áradozott Instagram-oldalán Britney Spears, aki most realizálta, hogy együtt dolgozhatott a legendás zeneszerzővel. Spears reakcióideje azért nem a legjobb, hiszen a Hold Me Closer már 9 napja megjelent (azóta egyébként toplista vezető is), előtte pedig hónapokat munkálkodtak együtt a duett tökéletesre csiszolásán, de ahogy a mondás is tartja, jobb későn, mint soha.

JÉZUSOM, látjátok, később esett le… a ténytől, hogy dalt írok Eltonnal, sírhatnékom van. Ő az én és édesanyám kedvenc zenésze, órákat hallgattam őt a kocsiban, ahogy táncórára tartottunk, amíg gyerek voltam. Értitek, mi a f**z !!!! Wow, micsoda megtiszteltetés, hogy ilyen tehetséges emberrel dolgozhatok!

— fogalmazott Spears, aki posztjához mellékelt egy összevágott videót is, amelyen Elton John Tiny Dancer című számára különböző ruhákban (vagy anélkül) mutatja meg magát a kamerának.

Sorait ezután egyébként már fiának címezi, aki nemrég anyjával elidegenedett kapcsolatáról mesélt egy interjúban.