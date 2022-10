Egy mókus üldözése után tűnt el Pip, a „csodakölyöknek" becézett kutya, majd elképesztő módon öt mérföldet sétált haza Bristolba. Miközben a gazdája mindenhol kereste Pipet, az elkóborolt kölyökkutya úgy döntött, maga veszi kézbe a dolgokat. Gazdája, a 47 éves Libby Bowles azt nyilatkozta, hogy kutyusa nagyon nyugodt és békés teremtés, kivéve akkor, ha valamit üldözőbe vehet. Korábban is elszökött már, de percekkel később mindig visszajött, most azonban nem ez történt.

Egy órán át jártam fel-alá a sétaútvonalunkon, hogy megkeressem, és szerencsére összefutottam néhány barátommal, akik elmentek az erdő másik oldalára, hogy megnézzék, hátha megtalálják. Tényleg látták, de az utolsó pillanatban egy kerítés alatt elszaladt előlük

–mondta Bowles a Bristol Postnak.

Az apró termetű ebet több térfigyelő kamera is rögzítette a majdnem öt mérföldes, 90 percig tartó hazaútja során. Sok helybéli is elkezdett keresgélni, miközben Pip Bristol utcáin sétálgatott, és még régi otthona előtt is elment. A csattanó pedig az, hogy a kutya 20 perccel hamarabb ért haza a keresésére indult csapatnál, így sikerült mindenkit meglepnie, amikor a bejáratnál várta őket.