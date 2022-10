Szerinte semmi rosszat nem csinált.

Vállalhatatlanul viselkedett előző héten a nagy presztízsű Balthazar New York-i étteremben James Corden, ezért a tulajdonos kitiltotta őt onnan. Erről ráadásul a férfi egy nyilvános Instagram-posztban számolt be, így hiába vonta vissza döntését pár órával később, az eset nagy nyilvánosságot kapott, a vonatra pedig felült többek közt a Ryanair is, amely másnap szintén kitiltotta a komikust járatairól.

A 44 éves brit híresség most megtörte a csendet, és először beszélt a történtekről a New York Timesnak adott interjújában.

„Semmi rosszat nem csináltam, semmilyen szinten” – kezdte Corden, aki egyébként telefonon már bocsánatot kért a tulajdonostól.

„Tehát miért is mondtam volna le ezt az interjút? Ott voltam, értem. Teljesen békés vagyok emiatt az egész miatt, mert szerintem egy hülyeség” – nyilatkozott szűkszavúan a dolgokról a humorista. A beszélgetést egy étteremben rögzítette az újságíró, amikor pedig a közeli asztalnál ülő vendég visszaküldte az egyik fogását, Corden csípősen megjegyezte:

„El tudod képzelni, ha most csak úgy szétszednénk őt ezért a Twitteren? Az fair lenne? Ez az én véleményem. Ez őrület.”