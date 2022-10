Meghitt fotósorozattal tudatták a gólyahírt.

Négyfősre bővült Mandy Moore családja, pénteken ugyanis világra jött a színésznő és férje, Taylor Goldsmith második közös gyermeke. A szülők Instagramon számoltak be a gólyahírről, bejegyzésükből pedig az is kiderült, ezúttal is kisfiúnak örülhetnek, aki az Oscar „Ozzy” Bennet nevet kapta.

„Minden közmondás igaz: duplájára nőtt a szívünk, az iránta érzett feltétlen szeretet döbbenetes” – fogalmazott a 38 éves kismama.