Őszintén elmondta véleményét Marics Petiről Stohl András.

Fotó: Instagram

A műsorvezető a Mi lenne, ha... című podcastben vendégeskedett, ahol szóba került Marics Peti is. Stohl jó véleménnyel van a zenészről, aki fiatalkori önmagát látja Petiben.

“Vagány is, szerethető is, néha kicsit sok, de miután van bája és lelke a csávónak, ettől nagyon megbocsátható” − mondta a most 55 éves Stohl, aki gyakran megkapta annak idején, hogy "hülye", de ellenben nagyon szeretik.

Arról is mesélt, hogy Peti "Buci bácsinak" nevezte őt, amikor észrevette, hogy a Párharc műsorvezetője épp a táncoslányokat sasolja a Sztárban sztár közben, ahol együtt léptek fel.

“Röhögtünk rajta, de volt benne igazság.”

(NLC)